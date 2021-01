Bari, ogni venerdì tamponi rapidi gratuiti per persone povere e senza dimora (Di venerdì 8 gennaio 2021) Bari - L'assessorato al Welfare ha reso noto che a partire da oggi, ogni venerdì mattina, grazie al coinvolgimento di un medico volontario autorizzato, presso il centro polifunzionale Casa delle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 gennaio 2021)- L'assessorato al Welfare ha reso noto che a partire da oggi,mattina, grazie al coinvolgimento di un medico volontario autorizzato, presso il centro polifunzionale Casa delle ...

Il servizio verrà garantito presso il centro polifunzionale Casa delle Culture a quei soggetti fragili individuati dai Servizi sociali ...

I test sono riservati alle persone senza dimora o in povertà estrema che richiedono accoglienza nei servizi a bassa soglia.

