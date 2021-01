Autobianchi Y10 - Una 26enne oltre la soglia dei 400 mila km

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Quando si pensa all'Y10, la prima cosa che viene in mente è una città a cavallo tra gli anni 80 e 90, magari trafficata, e la piccola citycar torinese che si fa spazio tra le berline e le station wagon, infilandosi nei passaggi più stretti. lecito immaginare, dunque, che una vettura di questo tipo percorra prevalentemente tratti urbani e che non accumuli chilometraggi importanti: non è il caso, però, della Y10 Junior di Lorenza, una nostra lettrice di Nonantola (MO). La corsa non è finita. Il contachilometri della piccola utilitaria italiana, infatti, segna400chilometri e non accenna a fermarsi. Nota agli amici della proprietaria come "il bolide", la vetturetta è spinta da un motore 1.1 a benzina da 54 CV ed è stata assemblata nel 1995, l'ultimo anno di produzione dell'iconico modello. Nonostante l'età e il ...