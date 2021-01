Assalto al Congresso Usa, così estremisti e «comparse» si sono presi la scena (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lo sciamano, il biker, i culturisti con la bandana sono presenze fisse di ogni campagna elettorale. Ma Donald Trump ha mutato la politica e li ha messi al centro degli eventi Leggi su corriere (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lo sciamano, il biker, i culturisti con la bandanapresenze fisse di ogni campagna elettorale. Ma Donald Trump ha mutato la politica e li ha messi al centro degli eventi

