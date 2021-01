Veronica Satti e la promessa di papà Bobby Solo: "Mi ha mandato un messaggio", il sogno più commovente (Di giovedì 7 gennaio 2021) Veronica Satti ha un sogno. "In questo lockdown ho pensato alla mia famiglia, mi sono ricongiunta a mio padre. Ma non so se sapete: ho un fratello che non vedo da 20 anni. Si chiama Alain ed è il primogenito di papà Bobby Solo. Vorrei incontrarlo. Vederlo. Spesso ho chiesto a mio padre di farmelo incontrare, ma non so se lui voglia vedermi", dice la Satti che adesso vuole ritrovare la serenità. "Ho bellissimi ricordi con mio fratello, vent'anni fa andavamo in auto e cantavamo le canzoni di Jovanotti. Ho paura ad avvicinarmi a lui perché temo di prendere una delusione", continua. Per Veronica, però, è un bel momento dal punto di vista sentimentale perché ha trovato l'amore. "Sono felicemente fidanzata, ci siamo conosciuti sul set di uno sponsor ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021)ha un. "In questo lockdown ho pensato alla mia famiglia, mi sono ricongiunta a mio padre. Ma non so se sapete: ho un fratello che non vedo da 20 anni. Si chiama Alain ed è il primogenito di. Vorrei incontrarlo. Vederlo. Spesso ho chiesto a mio padre di farmelo incontrare, ma non so se lui voglia vedermi", dice lache adesso vuole ritrovare la serenità. "Ho bellissimi ricordi con mio fratello, vent'anni fa andavamo in auto e cantavamo le canzoni di Jovanotti. Ho paura ad avvicinarmi a lui perché temo di prendere una delusione", continua. Per, però, è un bel momento dal punto di vista sentimentale perché ha trovato l'amore. "Sono felicemente fidanzata, ci siamo conosciuti sul set di uno sponsor ...

tempoweb : “Mio papà Bobby Solo ha svelato il suo sogno con un vocale', la rivelazione di Veronica Satti #veronicasatti… - icarvsplume : RT @ForTheFallenMe: Signorini sta seguendo con Zenga lo stesso copione che aveva usato la D’urso con Veronica Satti per farla ricongiungere… - JustMeSaraaaaa : RT @ForTheFallenMe: Signorini sta seguendo con Zenga lo stesso copione che aveva usato la D’urso con Veronica Satti per farla ricongiungere… - ForTheFallenMe : Signorini sta seguendo con Zenga lo stesso copione che aveva usato la D’urso con Veronica Satti per farla ricongiun… - lunaemily82 : Ma solo io vedo delle somiglianze da altri GF VIP? Tipo: Cecilia & Ignazio <==> Pierpaolo & Giulia (x la coppia) V… -