Valeria Marini, il retroscena: “Non faceva altro che piangere” (Di giovedì 7 gennaio 2021) La loro storia è ormai finita ma alcuni retroscena spuntano fuori. A distanza di tempo, torna a parlare il suo ex. Gianluigi Martino, manager nel mondo dello spettacolo ed ex fidanzato di Valeria Marini, ha rivelato ai microfoni di Oggi il motivo della rottura con la showgirl. Il 36enne ha rivelato alcuni aneddoti della loro L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) La loro storia è ormai finita ma alcunispuntano fuori. A distanza di tempo, torna a parlare il suo ex. Gianluigi Martino, manager nel mondo dello spettacolo ed ex fidanzato di, ha rivelato ai microfoni di Oggi il motivo della rottura con la showgirl. Il 36enne ha rivelato alcuni aneddoti della loro L'articolo proviene da Inews.it.

25e82c1a95c1496 : RT @ahoy_boy98: Qui per ricordarvi che è Sossio per gli amici, Sessio per Antonella Elia e Zonzo per Valeria Marini. #uominiedonne - pizzaandbeer_ : RT @ahoy_boy98: Qui per ricordarvi che è Sossio per gli amici, Sessio per Antonella Elia e Zonzo per Valeria Marini. #uominiedonne - morexalvis : RT @ahoy_boy98: Qui per ricordarvi che è Sossio per gli amici, Sessio per Antonella Elia e Zonzo per Valeria Marini. #uominiedonne - msmile_ : RT @ahoy_boy98: Qui per ricordarvi che è Sossio per gli amici, Sessio per Antonella Elia e Zonzo per Valeria Marini. #uominiedonne - darveyfeels_ : RT @ahoy_boy98: Qui per ricordarvi che è Sossio per gli amici, Sessio per Antonella Elia e Zonzo per Valeria Marini. #uominiedonne -