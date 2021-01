Vaccinati a quota 339mila in una settimana. Arcuri: “Abbiamo già distribuito quasi un milione di dosi. L’obiettivo è riuscire a vaccinare tutti entro il prossimo autunno” (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Abbiamo distribuito 919.425 vaccini, quasi un milione, su tutto il territori nei 294 punti di somministrazione. Per questa prima fase ci siamo dati L’obiettivo di somministrarne almeno 65-67mila al giorno e stiamo superando questo obiettivo di qualche misura. In meno di una settimana Abbiamo vaccinato circa 339mila italiani”. E’ ha detto il Commissario per l’Emergenza Cororonavirus, Domenico Arcuri, facendo il punto sulla campagna di vaccinazioni anti-Covid. Per numero di Vaccinati, ha ribadito il Commissario, “siamo il primo Paese, in una classifica tra i Paesi che hanno una dimensione di abitanti simile al nostro”. “Serve un piano – ha aggiunto Arcuri – per portare queste dosi in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) “919.425 vaccini,un, su tutto il territori nei 294 punti di somministrazione. Per questa prima fase ci siamo datidi somministrarne almeno 65-67mila al giorno e stiamo superando questo obiettivo di qualche misura. In meno di unavaccinato circaitaliani”. E’ ha detto il Commissario per l’Emergenza Cororonavirus, Domenico, facendo il punto sulla campagna di vaccinazioni anti-Covid. Per numero di, ha ribadito il Commissario, “siamo il primo Paese, in una classifica tra i Paesi che hanno una dimensione di abitanti simile al nostro”. “Serve un piano – ha aggiunto– per portare questein ...

