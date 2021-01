Ufficiale: Niccolò Gucci alla Vis Pesaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con una nota Ufficiale, la Vis Pesaro comunica di aver prelevato a titolo definitivo dalla Pistoiese le prestazioni sportive dell’attaccante Niccolò Gucci. Classe ’90, nato a Bagno a Ripoli in Toscana, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Foto: Logo Vis Pesaro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con una nota, la Viscomunica di aver prelevato a titolo definitivo dPistoiese le prestazioni sportive dell’attaccante. Classe ’90, nato a Bagno a Ripoli in Toscana, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Foto: Logo VisL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

