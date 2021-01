Torino, studenti salgono sui banchi contro la didattica a distanza. “È escludente ed ha ricadute psicologiche pesanti per noi giovani” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 7 gennaio, secondo il primo cronoprogramma dell’esecutivo, gli studenti avrebbero dovuto far ritorno sui banchi, ma così non è andata. Con lo slittamento della ripartenza all’11 gennaio, con diverse eccezioni regionali, molti hanno deciso di scendere in piazza. A Torino alcuni studenti si sono radunati in piazza Castello, e, prendendo ad esempio il film “L’attimo fuggente”, sono saliti sui banchi vuoti per protestare contro la didattica a distanza. “I banchi vuoti rappresentano lo stato in cui versano le nostre aule scolastiche, sono vuote, prive degli studenti che dovrebbero essere il futuro del Paese. I banchi sono vuoti ma ci saliremo sopra per dimostrare che le scuole vogliamo riprendercele”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 7 gennaio, secondo il primo cronoprogramma dell’esecutivo, gliavrebbero dovuto far ritorno sui, ma così non è andata. Con lo slittamento della ripartenza all’11 gennaio, con diverse eccezioni regionali, molti hanno deciso di scendere in piazza. Aalcunisi sono radunati in piazza Castello, e, prendendo ad esempio il film “L’attimo fuggente”, sono saliti suivuoti per protestarela. “Ivuoti rappresentano lo stato in cui versano le nostre aule scolastiche, sono vuote, prive degliche dovrebbero essere il futuro del Paese. Isono vuoti ma ci saliremo sopra per dimostrare che le scuole vogliamo riprendercele”, ...

