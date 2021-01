Stella Tennant si è suicidata: la verità sulla morte dell’ex top model (Di giovedì 7 gennaio 2021) La notizia della morte di Stella Tennant, una delle più famose top model degli anni ’90, era arrivata all’improvviso il 22 dicembre 2020. A soli 50 anni, la modella era stata trovata morta nella sua casa di Duns, in Scozia. Ma la famiglia non aveva rilasciato dichiarazioni in merito alle cause del decesso. Oggi, a due settimane di distanza, arriva la verità, confermata dalla stessa famiglia: Stella si è suicidata, al culmine di una dura e lunga battaglia contro problemi di salute mentale. In una dichiarazione pubblica, i parenti della modella hanno infatti affermato che Stella, la cui “creatività, intelligenza e umorismo erano noti a tante persone”, era “malata da tempo” e “non si sentiva più in grado di andare ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 gennaio 2021) La notizia delladi, una delle più famose topdegli anni ’90, era arrivata all’improvviso il 22 dicembre 2020. A soli 50 anni, lala era stata trovata morta nella sua casa di Duns, in Scozia. Ma la famiglia non aveva rilasciato dichiarazioni in merito alle cause del decesso. Oggi, a due settimane di distanza, arriva la, confermata dalla stessa famiglia:si è, al culmine di una dura e lunga battaglia contro problemi di salute mentale. In una dichiarazione pubblica, i parenti dellala hanno infatti affermato che, la cui “creatività, intelligenza e umorismo erano noti a tante persone”, era “malata da tempo” e “non si sentiva più in grado di andare ...

