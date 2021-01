Skoda Kushaq - Primo teaser della Suv per lIndia

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Laha mostrato un'immagineche anticipa la, una Suv di medie dimensioni sviluppata appositamente per il mercato indiano che sarà presentata a marzo. Nuova varianteMQB. La nuova autoCasa boema darà il via al progetto India 2.0 del gruppo di Wolfsburg, il quale prevede il lancio di quattro modelli a marchioe Volkswagen. Tutti questi veicoli saranno basati sulla piattaforma modulare MQB in versione A0-IN, adattata per soddisfare le esigenze specifiche del mercato asiatico. L'origine del nome. Il nomeSuv deriva dal sanscrito, tuttora utilizzato come una delle 22 lingue ufficiali del subcontinente. Nello specifico, la parola "kushak" indica re o imperatore, ma il costruttore ha sostituito la "K" finale con la lettera "Q", per ...