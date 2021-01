Recovery: bozza piano, più fondi a istruzione e ricerca, con 27,9 mld avanti Sud (4) (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Adnkronos) – “Una seconda direttrice si focalizza sul potenziamento dei meccanismi di trasferimento tecnologico, incoraggiando – con partnership ed investimenti pubblici e privati – l’innovazione attraverso l’uso sistemico dei risultati della ricerca da parte del tessuto produttivo. Sono contemplati, in quest’ambito, investimenti per il potenziamento di strutture di ricerca e la creazione di “reti nazionali” di R&S su alcune tecnologie abilitanti (Key Enabling Technologies), la creazione di “ecosistemi dell’innovazione” attorno a “sistemi territoriali” di R&S. L’ultima direttrice prevede interventi di sostegno all’innovazione nelle PMI attraverso dottorati innovativi e green. Le risorse complessive per questa componente sono pari a 15,4 miliardi, a cui si aggiungono 1,35 miliardi di ReactEu”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Adnkronos) – “Una seconda direttrice si focalizza sul potenziamento dei meccanismi di trasferimento tecnologico, incoraggiando – con partnership ed investimenti pubblici e privati – l’innovazione attraverso l’uso sistemico dei risultati dellada parte del tessuto produttivo. Sono contemplati, in quest’ambito, investimenti per il potenziamento di strutture die la creazione di “reti nazionali” di R&S su alcune tecnologie abilitanti (Key Enabling Technologies), la creazione di “ecosistemi dell’innovazione” attorno a “sistemi territoriali” di R&S. L’ultima direttrice prevede interventi di sostegno all’innovazione nelle PMI attraverso dottorati innovativi e green. Le risorse complessive per questa componente sono pari a 15,4 miliardi, a cui si aggiungono 1,35 miliardi di ReactEu”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ItaliaViva : Il punto è semplice: proprio perché siamo in un momento decisivo, c'è bisogno di un governo all'altezza della sfida… - borghi_claudio : Che meraviglia, tutti a spulciare la bozza del recovery fund come se esistesse o ci convenisse. Il brutto che tocch… - Agenzia_Ansa : #Recovery plan, nella #bozza per la #sanità sono in arrivo 19,7 miliardi. Salgono a 32 miliardi le risorse stanziat… - Affaritaliani : Sanità, le risorse salgono a 19,7 mld Su Affari la nuova bozza del Recovery - RitaccoAlessan1 : RT @borghi_claudio: Che meraviglia, tutti a spulciare la bozza del recovery fund come se esistesse o ci convenisse. Il brutto che toccherà… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery bozza Recovery, bozza non scioglie nodo governance: il testo Adnkronos RECOVERY PLAN/ Il gioco delle tre carte di Conte e Gualtieri per restare al Governo

Con il Recovery plan, al centro delle tensioni nella maggioranza, il Governo sembra stia giocando alle tre carte di fronte a Ue e italiani ...

Dal Recovery una spinta di 3 punti percentuali per la crescita

I partiti della coalizione hanno ricevuto le linee guida che costituiranno la base per la discussione in Consiglio dei ministri. Le risorse salgono a 222 miliardi ...

Con il Recovery plan, al centro delle tensioni nella maggioranza, il Governo sembra stia giocando alle tre carte di fronte a Ue e italiani ...I partiti della coalizione hanno ricevuto le linee guida che costituiranno la base per la discussione in Consiglio dei ministri. Le risorse salgono a 222 miliardi ...