Oroscopo 7 gennaio 2021 | più certezze per Cancro | nuove opportunità per Scorpione

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L’del 7denota un certo bisogno diper i nati sotto il segno del. I Leone, invece, dovrebbero prestare maggiore attenzione alle spese, mentre per glisono in arrivo delle. Previsioni 7da Ariete a Vergine Ariete. Momento pieno di buoni propositi per voi. Se in amore, però, sarà più semplice concretizzarli, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle questioni da risolvere, pertanto, non aspettate ancora e mettetevi subito all’opera. I prossimi mesi potrebbero essere molto impegnativi. Toro. Questo è un periodo molto delicato che potrebbe portare all’insorgenza di qualche disguido in campo familiare. Se ci son delle questioni in sospeso, è meglio non smuovere troppo le acque. ...