Morte a Washington: Giorgia Meloni evita di condannare le responsabilità di Trump (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'estremista di destra di Fratelli d'Italia, quella che sosteneva Trump dicendo che difendeva i valori cristiani e che ancora pochi giorni fa l'ha definito come una mezza vittima perché si opponeva a ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'estremista di destra di Fratelli d'Italia, quella che sostenevadicendo che difendeva i valori cristiani e che ancora pochi giorni fa l'ha definito come una mezza vittima perché si opponeva a ...

Comincini : Oltre alla macchia indelebile per quanto accaduto a #Washington, #Trump ha sulla coscienza anche la morte della don… - Bouvet_Nemo : RT @globalistIT: - cantoniaurora : RT @ronnieesoul: Imitare la morte di George Floyd: quanto fate schifo #Trump #Washington - luvi__ca : RT @P0ETAURBAN0: 'Tutte le idee vanno rispettate. Il fascismo, no. Non è un’idea. È la morte di tutte le idee.' — Sandro Pertini #Washing… - aaurorariolo : RT @P0ETAURBAN0: 'Tutte le idee vanno rispettate. Il fascismo, no. Non è un’idea. È la morte di tutte le idee.' — Sandro Pertini #Washing… -