Milan, stop per Calhanoglu: salta il Torino (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel finale di Milan-Juventus. il fantasista turco si è procurato un problema alla caviglia sinistra che gli impedirà di prendere parte alla sfida contro i granata di ENRICO MASI

