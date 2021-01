L’attacco al Campidoglio non è un incidente: è la realizzazione del piano di Trump (Di giovedì 7 gennaio 2021) Li abbiamo visti, i folli, tragici e pericolosi figuri armati di bandiere Confederate (quando non svastiche), caschi, qualche mazza e bastone di fortuna, talvolta elmi con corna, cappelli da cowboy e felpe di QAnon; abbiamo assistito inermi mentre hanno portato la bandiera del Sud schiavista nei corridoi di marmo del Senato americano, dove non era arrivata nemmeno durante la guerra civile, e siamo rimasti a bocca aperta mentre i parlamentari della più grande democrazia occidentale raccontavano che la Capitol Police gli aveva consigliato di sdraiarsi sul pavimento e tenere a portata di mano le loro maschere antigas in dotazione. Che l’invasione del Campidoglio possa essere definito un colpo di stato o meno è una questione linguistica quasi secondaria: il punto – senza precedenti nella storia – è che è stata ordinata dal presidente degli Stati Uniti in carica. È stato ... Leggi su wired (Di giovedì 7 gennaio 2021) Li abbiamo visti, i folli, tragici e pericolosi figuri armati di bandiere Confederate (quando non svastiche), caschi, qualche mazza e bastone di fortuna, talvolta elmi con corna, cappelli da cowboy e felpe di QAnon; abbiamo assistito inermi mentre hanno portato la bandiera del Sud schiavista nei corridoi di marmo del Senato americano, dove non era arrivata nemmeno durante la guerra civile, e siamo rimasti a bocca aperta mentre i parlamentari della più grande democrazia occidentale raccontavano che la Capitol Police gli aveva consigliato di sdraiarsi sul pavimento e tenere a portata di mano le loro maschere antigas in dotazione. Che l’invasione delpossa essere definito un colpo di stato o meno è una questione linguistica quasi secondaria: il punto – senza precedenti nella storia – è che è stata ordinata dal presidente degli Stati Uniti in carica. È stato ...

