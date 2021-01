La Vita in Diretta, Alberto Matano mette in imbarazzo Amadeus: “Vedo che …” Amadeus senza parole (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alberto Matano, nonostante questi siano stati gli ultimi giorni delle festività natalizie è stato, comunque, al timone de Vita in Diretta continuando ad informare e a intrattenere il pubblico da casa che lo ama, lo segue e gli fa anche tanti complimenti sul web. Rita Dalla Chiesa ospite di Alberto Matano Ieri 6 gennaio , tra gli altri, a Vita in Diretta c’era anche Rita Dalla Chiesa che ha parlato a lungo esponendo le sue idee su vari argomenti. Rita Dalla Chiesa, che è una giornalista molto stimata, ha detto, a proposito della circostanza che in America, solo le persone che hanno possibilità economiche, possono farsi curare: “È inaccettabile, non si può fare una scelta tra le varie vite umane”. E poi, parlando dei vaccini e, in generale ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 7 gennaio 2021), nonostante questi siano stati gli ultimi giorni delle festività natalizie è stato, comunque, al timone deincontinuando ad informare e a intrattenere il pubblico da casa che lo ama, lo segue e gli fa anche tanti complimenti sul web. Rita Dalla Chiesa ospite diIeri 6 gennaio , tra gli altri, ainc’era anche Rita Dalla Chiesa che ha parlato a lungo esponendo le sue idee su vari argomenti. Rita Dalla Chiesa, che è una giornalista molto stimata, ha detto, a proposito della circostanza che in America, solo le persone che hanno possibilità economiche, possono farsi curare: “È inaccettabile, non si può fare una scelta tra le varie vite umane”. E poi, parlando dei vaccini e, in generale ...

chetempochefa : “Sono stupefatta ancora da gente che dice: io non mi vaccino, assolutamente no. Ma come, è un anno che aspettiamo q… - kris976xue : @GF_diretta Vergogna per Cecilia Capriotti, ieri ha affermato di comprare intimi costosissimi e spesso ne regala do… - checonfusione__ : Io non seguo la diretta da una vita ma è solo l'1:18 e la cosa più interessante da mostrare è Rosalinda che fa il b… - LuisSoares17 : @ecambiaghi Se scoppiano in diretta quei due fegati marci, dono dieci anni di vita - DilettaVerdi1 : @Burraaco @itsdreena @LSantillo_96 Ma in cosa ha ragione? Ho seguito tutta la diretta, ha detto cose bellissime, in… -