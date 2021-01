Joe Biden nuovo presidente degli Stati Uniti, è ufficiale: certificata la sua vittoria (Di giovedì 7 gennaio 2021) Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Il Congresso ha proclamato Biden e Kamala Harris presidente e vicepresidente degli Usa al termine della seduta a camere riunite per certificare i voti del collegio elettorale. Vinto dal ticket dem con 306 voti contro i 232 di quello repubblicano. Il parlamento ha respinto le contestazioni avanzate da esponenti repubblicani dopo che la seduta era stata interrotta per l’assalto dei sostenitori di Trump a Capitol Hill. Biden e Harris giureranno fedeltà alla Costituzione il prossimo 20 gennaio. Trump, secondo alcune fonti, ha assicurato in una dichiarazione che il trasferimento di poteri sarà “ordinato”. leggi anche l’articolo —> Attacco al Campidoglio ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Joeè il. Il Congresso ha proclamatoe Kamala Harrise viceUsa al termine della seduta a camere riunite per certificare i voti del collegio elettorale. Vinto dal ticket dem con 306 voti contro i 232 di quello repubblicano. Il parlamento ha respinto le contestazioni avanzate da esponenti repubblicani dopo che la seduta era stata interrotta per l’assalto dei sostenitori di Trump a Capitol Hill.e Harris giureranno fedeltà alla Costituzione il prossimo 20 gennaio. Trump, secondo alcune fonti, ha assicurato in una dichiarazione che il trasferimento di poteri sarà “ordinato”. leggi anche l’articolo —> Attacco al Campidoglio ...

RaiNews : 'Faccio appello a Trump: deve andare in tv e chiedere che questo assedio termini. Questa non è una protesta, è una… - matteorenzi : Joe Biden è stato proclamato da qualche minuto 46° Presidente degli Stati Uniti d'America. Kamala Harris è la nuova… - Agenzia_Ansa : Il Congresso ha proclamato Joe #Biden e Kamala #Harris presidente e vicepresidente degli Stati Uniti @JoeBiden… - VperVero : RT @you_trend: ???? Pochi minuti fa il #Congresso ha certificato l'elezione di Joe #Biden come presidente e di Kamala #Harris come vicepresid… - Mattia91830562 : RT @chetempochefa: Il #Congresso americano ha appena certificato ufficialmente la vittoria di Joe Biden e Kamala Harris come presidente e v… -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden Usa 2020, Joe Biden non sarà un’anatra zoppa: il neo presidente avrà dalla sua Camera e Senato Il Fatto Quotidiano Usa: Zingaretti, ‘con proclamazione Biden vince democrazia su odio’

Roma, 7 gen (Adnkronos) – “Il Congresso Usa ha proclamato Joe Biden Presidente degli Stati Uniti d’America e Kamala Harris vice presidente. Dopo gli attacchi di ieri vince la democrazia sulla cultura ...

Usa, la decisione ufficiale su Biden dopo gli scontri in Campidoglio

Ore di caos negli Stati Uniti per la protesta violenta dei manifestanti pro Trump al Campidoglio. Certificazione dell'elezione di Biden sospesa.

Roma, 7 gen (Adnkronos) – “Il Congresso Usa ha proclamato Joe Biden Presidente degli Stati Uniti d’America e Kamala Harris vice presidente. Dopo gli attacchi di ieri vince la democrazia sulla cultura ...Ore di caos negli Stati Uniti per la protesta violenta dei manifestanti pro Trump al Campidoglio. Certificazione dell'elezione di Biden sospesa.