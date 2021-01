Inferno al Congresso, bufera e sospetti su Trump e il video censurato dai social: è sparito da Tw e Fb (Di giovedì 7 gennaio 2021) Inferno al Congresso, bufera e sospetti su Trump e il video censurato dai social. L’appello di un minuto è sparito in un’ora da Tw e Fb. Certo, il matrimonio tra Trump e i social, nonm è mai stata un’unione serena e felice. Anzi, oggi si può dire che è fallito dal primo istante. Con l’ultimo atto consumato appena ieri, quando, nelle concitate ore che precedono e accompagnano l’assalto al Congresso Usa, un video di Trump viene censurato e rimosso da Twitter e Facebook. Del resto, ormai non si contano neanche più i commenti e video del presidente uscente, messi all’indice e e rimossi dai social network. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021)alsue ildai. L’appello di un minuto èin un’ora da Tw e Fb. Certo, il matrimonio trae i, nonm è mai stata un’unione serena e felice. Anzi, oggi si può dire che è fallito dal primo istante. Con l’ultimo atto consumato appena ieri, quando, nelle concitate ore che precedono e accompagnano l’assalto alUsa, undivienee rimosso da Twitter e Facebook. Del resto, ormai non si contano neanche più i commenti edel presidente uscente, messi all’indice e e rimossi dainetwork. ...

