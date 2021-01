In Spagna sicuri: l’Argentina pensa a Simeone come prossimo ct (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sta facendo molto parlare il k.o. e la conseguente eliminazione dalla Copa del Rey da parte dell'Atletico Madrid, soprattutto perchè avvenuta contro una squadra di terza serie spagnola. I Colchoneros, in vetta a La Liga, sono stati buttati fuori da un avversario decisamente poco quotato, il Cornellà, capace di imporsi per 1-0. Una sconfitta che ha generato non pochi rumors anche relativamente al mister Diego Pablo Simeone, il cui futuro potrebbe essere lontano dalla capitale spagnola.Dopo aver tagliato di recente il traguardo delle 500 gare con l'Atletico Madrid, il mister argentino potrebbe essere tentato da una nuova avventura. Secondo El Chiringuito, questa potrebbe essere addirittura alla guida della Nazionale Albiceleste. Il noto media iberico parla di più di un pensiero da parte della federazione argentina che potrebbe proporre al Cholo un contratto al termine ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sta facendo molto parlare il k.o. e la conseguente eliminazione dalla Copa del Rey da parte dell'Atletico Madrid, soprattutto perchè avvenuta contro una squadra di terza serie spagnola. I Colchoneros, in vetta a La Liga, sono stati buttati fuori da un avversario decisamente poco quotato, il Cornellà, capace di imporsi per 1-0. Una sconfitta che ha generato non pochi rumors anche relativamente al mister Diego Pablo, il cui futuro potrebbe essere lontano dalla capitale spagnola.Dopo aver tagliato di recente il traguardo delle 500 gare con l'Atletico Madrid, il mister argentino potrebbe essere tentato da una nuova avventura. Secondo El Chiringuito, questa potrebbe essere addirittura alla guida della Nazionale Albiceleste. Il noto media iberico parla di più di un pensiero da parte della federazione argentina che potrebbe proporre al Cholo un contratto al termine ...

ItaSportPress : In Spagna sicuri: l'Argentina pensa a Simeone come prossimo ct - - m_spagna : RT @illusioneottica: #Briscola Ecco cosa dicevo non poco tempo fa @GiorgiaMeloni ......TRUMP e' UN MODELLO.......siamo sicuri che dopo ave… - alessita_1994 : @Siciliano741 Non mi pare che in Spagna e in Grecia abbiano edifici migliori dei nostri,eppure,vanno a scuola. Anc… - JuventusUn : Dalla Spagna sono sicuri: '#Juventus vicinissima a @Rudiger: il giocatore può arrivare gia' in...' I DETTAGLI?… - operri1114 : RT @maxbunker: In Spagna si leggono risultati italiani, da noi invece gol a strafottere, con difese ridicole. Sicuri che sia questo il cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna sicuri Calcio, in Spagna sicuri: Piquè si candida per la presidenza del Barcellona Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Studio Visa: meno contante e pagamenti sempre più digitali

I lockdown in Italia, Spagna, Francia e Portogallo confermano che ci troviamo di fronte a un cambiamento profondo con meno contante ...

Spagna: doppietta Messi, Barcellona vince a Bilbao

Seconda vittoria consecutiva del Barcellona in campionato. Messi e compagni espugnano il San Mames di Bilbao grazie a una doppietta della Pulce e a un gol del giovanissimo Pedri, che pareggia la rete ...

I lockdown in Italia, Spagna, Francia e Portogallo confermano che ci troviamo di fronte a un cambiamento profondo con meno contante ...Seconda vittoria consecutiva del Barcellona in campionato. Messi e compagni espugnano il San Mames di Bilbao grazie a una doppietta della Pulce e a un gol del giovanissimo Pedri, che pareggia la rete ...