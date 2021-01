Il discorso di Trump, l’assedio armato, le vittime: cosa è successo al Congresso a Washigton (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un assalto al Congresso statunitense da parte dei sostenitori di Donald Trump, ha scosso l’America in un momento delicato come quello della transizione di poteri. Quattro persone, tra cui una donna uccisa da colpi di arma da fuoco, sono morte durante le proteste e gli scontri. Il parlamento, che si era riunito per certificare la vittoria del democratico Joe Biden, ha ripreso la sua seduta dopo alcune ore, ma le scene senza precedenti sembrano destinate a lasciare un solco nella coscienza collettiva degli Stati Uniti. La protesta è scoppiata nel giorno in cui i dem hanno conquistato il Senato, con la vittoria alle elezioni in Georgia. Resta da vedere quali saranno gli sviluppi nelle prossime due settimane, il periodo che manca all’effettivo inizio della presidenza Biden: quali altri danni potrebbe provocare Trump? L’ipotesi di una sua ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un assalto alstatunitense da parte dei sostenitori di Donald, ha scosso l’America in un momento delicato come quello della transizione di poteri. Quattro persone, tra cui una donna uccisa da colpi di arma da fuoco, sono morte durante le proteste e gli scontri. Il parlamento, che si era riunito per certificare la vittoria del democratico Joe Biden, ha ripreso la sua seduta dopo alcune ore, ma le scene senza precedenti sembrano destinate a lasciare un solco nella coscienza collettiva degli Stati Uniti. La protesta è scoppiata nel giorno in cui i dem hanno conquistato il Senato, con la vittoria alle elezioni in Georgia. Resta da vedere quali saranno gli sviluppi nelle prossime due settimane, il periodo che manca all’effettivo inizio della presidenza Biden: quali altri danni potrebbe provocare? L’ipotesi di una sua ...

