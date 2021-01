Il comunicato del Napoli sulle motivazioni: “Piena reintegrazione di dignità e immagine del club” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo le motivazioni del Collegio di Garanzia sulla sentenza su Juventus-Napoli pubblicate nella giornata di oggi, il club azzurro ha emesso un comunicato per commentare il tutto: “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha pubblicato oggi le motivazioni della sentenza dello scorso 22 dicembre, relative al ricorso presentato dalla SSC Napoli, in riferimento alla gara Juventus-Napoli. Le motivazioni della decisione reintegrano Pienamente la dignità e l’immagine della SSC Napoli, con accoglimento dei tre motivi proposti dalla Società, assistita dagli avvocati Enrico Lubrano e Mattia Grassani. Il Collegio di Garanzia, in particolare, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha riconosciuto che ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo ledel Collegio di Garanzia sulla sentenza su Juventus-pubblicate nella giornata di oggi, ilazzurro ha emesso unper commentare il tutto: “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha pubblicato oggi ledella sentenza dello scorso 22 dicembre, relative al ricorso presentato dalla SSC, in riferimento alla gara Juventus-. Ledella decisione reintegranomente lae l’della SSC, con accoglimento dei tre motivi proposti dalla Società, assistita dagli avvocati Enrico Lubrano e Mattia Grassani. Il Collegio di Garanzia, in particolare, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha riconosciuto che ...

