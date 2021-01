Dubai, piccolo incidente per Elisabetta Gregoraci (Foto) (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Foto sotto sopra finisce male: Elisabetta Gregoraci protagonista di un piccolo incidente a Dubai La showgirl Elisabetta Gregoraci, in vacanza a Dubai con il figlio Nathan Falco, ha voluto mostrare ai follower uno scatto sotto sopra appoggiata ad una palma in bikini ma l’ultimo scatto per Instagram le è costato, anche caro: “arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena. Buona epifania a tutti voi”, scrive Elisabetta a corredo della Foto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@ElisabettaGregoracireal) La donna si ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lasotto sopra finisce male:protagonista di unLa showgirl, in vacanza acon il figlio Nathan Falco, ha voluto mostrare ai follower uno scatto sotto sopra appoggiata ad una palma in bikini ma l’ultimo scatto per Instagram le è costato, anche caro: “arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena. Buona epifania a tutti voi”, scrivea corredo della. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) La donna si ...

