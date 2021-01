Dramma in Portogallo, morto il brasiliano Alex Apolinairo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Scomparso prematuramente un calciatore dell’Alverca. Oggi è morto Alex Sandro dos Santos Apolinario a causa di un infarto. Si è spento oggi, prematuramente, il calciatore dell’Alverca Alex Sandro. La sua morte ha lasciato sconvolto il Portogallo: aveva solo 24 anni. Lo scorso 3 gennaio era stato colpito da infarto durante la gara contro l’Uniao de Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Scomparso prematuramente un calciatore dell’Alverca. Oggi èSandro dos Santos Apolinario a causa di un infarto. Si è spento oggi, prematuramente, il calciatore dell’AlvercaSandro. La sua morte ha lasciato sconvolto il: aveva solo 24 anni. Lo scorso 3 gennaio era stato colpito da infarto durante la gara contro l’Uniao de Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

