Dramma in Portogallo | Morto Apolinário | Ha avuto infarto in campo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alex Apolinário, giovane attaccante dell’Alverca. Il brasiliano ha avuto un infarto mentre era in campo. Si è spento dopo avere trascorso quattro… L'articolo Dramma in Portogallo Morto Apolinário Ha avuto infarto in campo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alex, giovane attaccante dell’Alverca. Il brasiliano haunmentre era in. Si è spento dopo avere trascorso quattro… L'articoloinHainproviene da Meteoweek.com.

ILOVEPACALCIO : Dramma in Portogallo: Alex Apolinário è morto a 24 anni dopo un infarto in campo (VIDEO) - Ilovepalermocalcio - sportface2016 : #Calcio, dramma sfiorato in #Portogallo -