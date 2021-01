Covid, lo studio: il plasma iperimmune dato nei primi giorni 'riduce il rischio di malattia grave' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il plasma da convalescente può ridurre il rischio di avere il coronavirus in forma grave se somministrato nei primi giorni dell'infezione. Lo afferma uno studio argentino pubblicato dal New England ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilda convalescente può ridurre ildi avere il coronavirus in formase somministrato neidell'infezione. Lo afferma unoargentino pubblicato dal New England ...

borghi_claudio : Mannaggia... una altro luogo comune alle ortiche... L'inquinamento non favorisce la diffusione del Covid: lo studi… - stanzaselvaggia : La variante inglese si sta diffondendo soprattutto tra la fascia 0-19 e la rapidità del contagio desta grandi preoc… - tittymonty : RT @RadioRadioWeb: 'Si è messo in circolazione un vaccino che in questo momento è in fase sperimentale. Non ha ancora completato la fase 3,… - ClaudiaModelMgt : RT @RadioRadioWeb: 'Si è messo in circolazione un vaccino che in questo momento è in fase sperimentale. Non ha ancora completato la fase 3,… - zazoomblog : Covid studio della Sapienza: Dalla depressione allepilessia il virus può causare disturbi mentali - #Covid #studio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid studio Covid, studio della Sapienza: «Dalla depressione all'epilessia, il virus può causare disturbi mentali» Il Messaggero Coronavirus: plasma riduce rischi se dato a inizio infezione

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Il plasma da convalescente può ridurre il rischio di avere il Covid in forma grave se somministrato nei primi giorni dell'infezione. Lo afferma uno studio argentino pubblicato ...

Le conseguenze psicologiche da Covid-19: nei consultori si può ricevere aiuto (gratis)

Ansia, paura e depressione sono sintomi tipici di questo periodo di pandemia. Ne abbiamo parlato con Antonio Mazzucco, direttore del Consultorio familiare di Bergamo. Nei consultori è possibile riceve ...

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Il plasma da convalescente può ridurre il rischio di avere il Covid in forma grave se somministrato nei primi giorni dell'infezione. Lo afferma uno studio argentino pubblicato ...Ansia, paura e depressione sono sintomi tipici di questo periodo di pandemia. Ne abbiamo parlato con Antonio Mazzucco, direttore del Consultorio familiare di Bergamo. Nei consultori è possibile riceve ...