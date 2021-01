Covid, da ieri altri 18.020 contagi e 414 vittime. Sempre tanti però i guariti (15.659 da ieri) (Di giovedì 7 gennaio 2021) Per quel che riguarda la situazione coronavirus nel Paese, il quadro generale non sembra affatto assestarsi, a fronte dei 121.275 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, l’indice di positività si attesta intorno al 14,8%, dunque ben oltre la soglia limite di 1. Da ieri infatti nel Paese sono 18.020 i nuovi contagi registrati (ma non ‘malati’). Come rivela il report poco fa comunicato dal ministero della Salute, dall’inizio dell’emergenza in Italia sono state testate 15.235.808 persone. Ad oggi i positivi sono 571.055. E’ ancora il Veneto la regione maggiormente colpita, con ben 3.596 nuovi contagi. Seguono la Lombardia (2.799), l’Emilia Romagna (2.228), il Lazio (1.779), la Sicilia (1.435), la Campania (1.052), ed il Piemonte (1.004). Per quel che riguarda invece le vittime, da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 gennaio 2021) Per quel che riguarda la situazione coronavirus nel Paese, il quadro generale non sembra affatto assestarsi, a fronte dei 121.275 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, l’indice di positività si attesta intorno al 14,8%, dunque ben oltre la soglia limite di 1. Dainfatti nel Paese sono 18.020 i nuoviregistrati (ma non ‘malati’). Come rivela il report poco fa comunicato dal ministero della Salute, dall’inizio dell’emergenza in Italia sono state testate 15.235.808 persone. Ad oggi i positivi sono 571.055. E’ ancora il Veneto la regione maggiormente colpita, con ben 3.596 nuovi. Seguono la Lombardia (2.799), l’Emilia Romagna (2.228), il Lazio (1.779), la Sicilia (1.435), la Campania (1.052), ed il Piemonte (1.004). Per quel che riguarda invece le, da ...

