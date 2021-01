Coronavirus Sicilia, l’aumento dei contagi preoccupa il Cts: l’Isola zona rossa per tre settimane? (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Sicilia nei prossimi giorni potrebbe diventare zona rossa per tre settimane.Coronavirus Sicilia: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-19Il Comitato Tecnico Scientifico, stando ad alcune indiscrezioni riportate da Ansa.it, avrebbe già stilato la relazione da inviare al governatore Nello Musumeci. L'alto tasso di contagi da Covid 19 delle ultime settimane nell'Isola potrebbe portare a restrizioni imponenti anche se queste potrebbero essere diversificate da zona a zona. Uno dei motivi che avrebbe portato a prendere tale decisione il collasso delle terapie intensive che in questi ultimi giorni sono risultate essere sotto pressione a causa dei numerosi ricoveri. Si attendono novità in merito nelle prossime ore, ma la ... Leggi su mediagol (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lanei prossimi giorni potrebbe diventareper tre: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-19Il Comitato Tecnico Scientifico, stando ad alcune indiscrezioni riportate da Ansa.it, avrebbe già stilato la relazione da inviare al governatore Nello Musumeci. L'alto tasso dida Covid 19 delle ultimenell'Isola potrebbe portare a restrizioni imponenti anche se queste potrebbero essere diversificate da. Uno dei motivi che avrebbe portato a prendere tale decisione il collasso delle terapie intensive che in questi ultimi giorni sono risultate essere sotto pressione a causa dei numerosi ricoveri. Si attendono novità in merito nelle prossime ore, ma la ...

