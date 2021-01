Cina, torna la paura Covid: 200 casi di contagio vicino Pechino (Di giovedì 7 gennaio 2021) A Shijiazhuang, dove gli abitanti sono 11 milioni, negli ultimi due giorni sono stati registrati 200 casi di contagio da Covid. In Cina torna la paura. 200 casi di contagio da Covid a Shijiazhuang Shijiazhuang è una città di 11 milioni di abitanti – nonché capoluogo dello Hebei, provincia che circonda Pechino – ed ora è una città che sta tornando a far tremare la Cina tutta. Infatti, negli ultimi due giorni, sono stati registrati 200 casi di contagio da Covid, di cui qualcuno è asintomatico. Shijiazhuang è in quarantena. Oggi è stato persino bloccato qualsiasi collegamento ferroviario e stradale all’interno ed all’esterno, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) A Shijiazhuang, dove gli abitanti sono 11 milioni, negli ultimi due giorni sono stati registrati 200dida. Inla. 200didaa Shijiazhuang Shijiazhuang è una città di 11 milioni di abitanti – nonché capoluogo dello Hebei, provincia che circonda– ed ora è una città che stando a far tremare latutta. Infatti, negli ultimi due giorni, sono stati registrati 200dida, di cui qualcuno è asintomatico. Shijiazhuang è in quarantena. Oggi è stato persino bloccato qualsiasi collegamento ferroviario e stradale all’interno ed all’esterno, ...

