Che Dio ci aiuti, Gianmarco Saurino: età, carriera e vita privata dell’attore (Di giovedì 7 gennaio 2021) In attesa della prima puntata di ‘Che Dio ci aiuti 6’, scopriamo chi è Gianmarco Saurino, il giovane e talentuoso attore che interpreta Nico. Lo vedremo in questa sesta stagione di ‘Che Dio ci aiuti’, la fiction di Rai 1 che riparte proprio stasera, giovedì 7 gennaio: Gianmarco Saurino torna a vestire i panni di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 7 gennaio 2021) In attesa della prima puntata di ‘Che Dio ci6’, scopriamo chi è, il giovane e talentuoso attore che interpreta Nico. Lo vedremo in questa sesta stagione di ‘Che Dio ci’, la fiction di Rai 1 che riparte proprio stasera, giovedì 7 gennaio:torna a vestire i panni di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pontifex_it : Anche noi, come i Magi, siamo chiamati a lasciarci sempre attirare, illuminare e convertire da Cristo: è il cammino… - Pontifex_it : “Alzare gli occhi” è il primo passo che dispone all’adorazione. Quando alziamo gli occhi a Dio, i problemi della vi… - antoniospadaro : È una visione che apre il cuore, che allarga il respiro, che invita alla speranza. Certo, le tenebre sono presenti… - st4ey : non la prof di mate che mi mette 6 dopo che le ho risolto da dio l’esercizio e le ho sbagliato solo una soluzione??????? - chittaponpon : udite udite, la girl unit degli nct, dio ti prego fate che non la facciano mai, non sono brava con i gg. Con i mana… -