Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni sulla prossima puntata, la seconda (Di giovedì 7 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti 6: anticipazioni prossima puntata, la seconda Cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda domenica 10 gennaio 2021 su Rai 1? Nella seconda puntata della fiction con Elena Sofia Ricci vedremo la protagonista (Suor Angela) alle prese con un uomo che ha qualcosa in comune con lei. Anche questa persona, proprio come lei, ha avuto un vuoto di memoria nella sua vita e quindi entrambi saranno alle prese con questa delicata situazione che li riguarda. Intanto Nico sarà alle prese con Ginevra: il ragazzo proverà in tutti i modi a riconquistarla mentre lei tenterà in tutti i modi di fargli capire di essere una persona indipendente e al tempo stesso matura. Occhi puntati poi su Monica: le ...

