C’è ancora «succo» sul mercato dei bond: ecco come spremerlo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Settori colpiti da Covid, Paesi emergenti, area asiatica, e subordinati bancari: Le occasioni non mancano, ma l’investitore deve cambiare approccio. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 7 gennaio 2021) Settori colpiti da Covid, Paesi emergenti, area asiatica, e subordinati bancari: Le occasioni non mancano, ma l’investitore deve cambiare approccio.

