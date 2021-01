Brexit - Automotive in allarme: dazi evitati, ma aumenteranno comunque i costi (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'Unione Europea e il Regno Unito sono riusciti a raggiungere un compromesso sui futuri rapporti commerciali legati alla Brexit, ma il settore automobilistico lancia comunque un nuovo allarme: l'intesa, per quanto eviti l'applicazione di dazi doganali, implica per i costruttori un notevole aumento dei costi amministrativi proprio nel momento in cui hanno bisogno di espandere gli investimenti nella mobilità elettrica. Burocrazia, omologazione e origine. Il 24 dicembre scorso Londra e Bruxelles hanno raggiunto un accordo che garantisce scambi commerciali sostanzialmente liberi e quindi scongiura lo scenario tanto temuto della Hard Brexit". Il settore automobilistico non dovrà pagare le tariffe doganali del 10% imposte dai regolamenti dell'Organizzazione mondiale del commercio né ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'Unione Europea e il Regno Unito sono riusciti a raggiungere un compromesso sui futuri rapporti commerciali legati alla, ma il settore automobilistico lanciaun nuovo: l'intesa, per quanto eviti l'applicazione didoganali, implica per i costruttori un notevole aumento deiamministrativi proprio nel momento in cui hanno bisogno di espandere gli investimenti nella mobilità elettrica. Burocrazia, omologazione e origine. Il 24 dicembre scorso Londra e Bruxelles hanno raggiunto un accordo che garantisce scambi commerciali sostanzialmente liberi e quindi scongiura lo scenario tanto temuto della Hard". Il settore automobilistico non dovrà pagare le tariffe doganali del 10% imposte dai regolamenti dell'Organizzazione mondiale del commercio né ...

Secondo l’associazione Smmt, l’accordo tra Ue e Regno Unito implica un forte incremento delle spese burocratiche e difficoltà aggiuntive per rispettare i requisiti di origine dei componenti ...

INDAGINE LAPAM, LA BREXIT POTREBBE DANNEGGIARE L’EXPORT MODENESE

Nel video l’intervista a Gilberto Luppi, Presidente Lapam Confartigianato Modena Dalla mezzanotte del primo dell’anno la Gran Bretagna non fa più ufficialmente parte dell’Unione Europea e questo potre ...

