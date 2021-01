Bloccata la raccolta fondi per il rider rapinato, ma non si ferma la solidarietà per Gianni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – La raccolta fondi lanciata per aiutare Gianni Lanciano, il rider rapinato dello scooter a Calata Capodichino, è stata congelata dalla piattaforma di crowfunding GoFundMe. Dopo che il motoveicolo è stato ritrovato dalla Polizia e dopo che Lanciano ha dichiarato di non voler i soldi raccolti per lui, la piattaforma ha deciso di bloccare il bonifico della somma raccolta, oltre 11 mila euro a favore del promotore della raccolta fondi in attesa di effettuare delle verifiche anche sui comportamenti, dell’ideatore dell’iniziativa che in una sorta di conferenza stampa improvvisata si è fatto trovare insieme ad altre persone note nell’ambiente dei neomelodici come organizzatori di eventi e del figlio di un boss di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Lalanciata per aiutareLanciano, ildello scooter a Calata Capodichino, è stata congelata dalla piattaforma di crowfunding GoFundMe. Dopo che il motoveicolo è stato ritrovato dalla Polizia e dopo che Lanciano ha dichiarato di non voler i soldi raccolti per lui, la piattaforma ha deciso di bloccare il bonifico della somma, oltre 11 mila euro a favore del promotore dellain attesa di effettuare delle verifiche anche sui comportamenti, dell’ideatore dell’iniziativa che in una sorta di conferenza stampa improvvisata si è fatto trovare insieme ad altre persone note nell’ambiente dei neomelodici come organizzatori di eventi e del figlio di un boss di ...

Lialacor : RT @mariamacina: di Silvana Bompresso Trova la differenza, Nel 2013, Grillo chiamò a raccolta i sui squadristi per marciare sul Quirinal… - bellaotero82 : RT @mariamacina: di Silvana Bompresso Trova la differenza, Nel 2013, Grillo chiamò a raccolta i sui squadristi per marciare sul Quirinal… - IesuAnna : RT @mariamacina: di Silvana Bompresso Trova la differenza, Nel 2013, Grillo chiamò a raccolta i sui squadristi per marciare sul Quirinal… - Ernesto65373005 : RT @mariamacina: di Silvana Bompresso Trova la differenza, Nel 2013, Grillo chiamò a raccolta i sui squadristi per marciare sul Quirinal… - mariamacina : di Silvana Bompresso Trova la differenza, Nel 2013, Grillo chiamò a raccolta i sui squadristi per marciare sul Q… -