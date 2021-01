Attacco alla democrazia | cos’è successo ieri a Washington

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Guardando le immagini dell’assalto del 6 gennaio al Congresso americano durante la nomina a Presidente di Joe Biden non si può fare ameno di pensare che rimarranno nei libri di storia. Mai si era giunti a tanto, almeno nella storia recente, in un gesto talmente clamoroso da essere destinato a lasciare ferite profonde nellaamericana e in ciò che essa rappresenta a livello mondiale.fine il bilancio parla di 4 morti e numerosi feriti, e consegna inquietanti interrogativi sulle responsabilità dell’accaduto. Cosa è accaduto aTutto era iniziato nella mattinata con il comizio di Donald Trump, che aveva rilanciato la ipotesi di complotto secondo cui le elezioni sarebbero state rubate dai democratici: “Non ci arrenderemo mai – aveva detto il presidente in carica – non concederemo mai la vittoria”. Davanti a ...