Apple MacBook Air con chip M1, la svolta si vede. La nostra prova. (Di giovedì 7 gennaio 2021) È come quando a casa arriva la fibra dopo aver viaggiato solo con l'Adsl. Come quando si passa da un vecchio telefono con la tastiera a uno smartphone appena uscito. Come un televisore piatto dopo una vita a bianco e nero, le mani al volante di una supercar al posto di un'utilitaria arrugginita e scassata. Paragoni che diventano calzanti, indovinati, non esagerati non appena si accende il nuovo MacBook Air di Apple con a bordo il chip M1. In un'epoca informatica che è l'eterno ritorno dell'uguale, in cui in verità il laptop di Cupertino sembra perpetrarlo in un'estetica già vista (però coerente, vincente), l'ultimo processore della Mela rappresenta un salto di qualità ovvio, distinguibile anche agli allergici ai tecnicismi. A chi non si preoccupa di capire la tecnologia, semplicemente la usa tutti i giorni. Panorama.it ha avuto la ... Leggi su panorama (Di giovedì 7 gennaio 2021) È come quando a casa arriva la fibra dopo aver viaggiato solo con l'Adsl. Come quando si passa da un vecchio telefono con la tastiera a uno smartphone appena uscito. Come un televisore piatto dopo una vita a bianco e nero, le mani al volante di una supercar al posto di un'utilitaria arrugginita e scassata. Paragoni che diventano calzanti, indovinati, non esagerati non appena si accende il nuovoAir dicon a bordo ilM1. In un'epoca informatica che è l'eterno ritorno dell'uguale, in cui in verità il laptop di Cupertino sembra perpetrarlo in un'estetica già vista (però coerente, vincente), l'ultimo processore della Mela rappresenta un salto di qualità ovvio, distinguibile anche agli allergici ai tecnicismi. A chi non si preoccupa di capire la tecnologia, semplicemente la usa tutti i giorni. Panorama.it ha avuto la ...

Apple si prepara ad aggiornare la sua lineup di iPad - ad eccezione del modello Air, fresco fresco di nuovo design - nel corso dei primi mesi del 2021. Da tempo infatti si parla delle novità in arrivo ...

Come sarà il 2021 di Apple: oltre l’iPhone, il futuro è nei servizi

Apple News ha anche lanciato notizie locali personalizzate e curate in alcune città americane, così come le notizie audio di Apple News+, con versioni narrate da professionisti delle storie più stimol ...

