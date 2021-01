Adriana Volpe rompe il silenzio sul marito: “La verità è che sono sempre stata sola…” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Adriana Volpe rompe il silenzio e racconta al settimanale Chi, come realmente stanno le cose tra lei e suo marito Roberto Parli Nel corso di una lunga intervista a Chi, Adriana Volpe ha parlato della sua vita privata e di come procede la sua situazione sentimentale. Ormai sono mesi che si parla di L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di giovedì 7 gennaio 2021)ile racconta al settimanale Chi, come realmente stanno le cose tra lei e suoRoberto Parli Nel corso di una lunga intervista a Chi,ha parlato della sua vita privata e di come procede la sua situazione sentimentale. Ormaimesi che si parla di L'articolo Curiosauro.

13Ellionor : @mari56338882 Bhe con il covid non potrebbero uscire comunque come Adriana volpe magari di bossari era un parente stretto? - scemochileggeah : VI PREGO POTREI MORIRE Oppure visto che ilary non vuole più “conduserlo”, adriana volpe al suo posto?? #GFVIP… - GretaSmara : 'non sapevo di essere ossessionato da Adriana Volpe' prossimamente a reti unificate Giancarlo e cambia sto disco… - GossipItalia3 : Adriana Volpe, addio al marito: «Sono sempre stata sola», l’accusa choc #gossipitalianews - gieffepparo : @danitrash77 Sul 5 sono perfettamente d'accordo. Del 4 mi piacevano in tanti del cast, ma (e qui mi linceranno) non… -