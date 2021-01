Terremoto oggi Messina M 2 2 Ingv ultime notizie | trema il comune di Capizzi

matteosalvinimi : Un abbraccio di vicinanza e solidarietà al popolo croato per il #terremoto che ha colpito la regione di Zagabria -… - SkyTG24 : Le immagini dei primi soccorsi in #Croazia, colpita da una scossa di #terremoto di magnitudo 6.4 questa mattina Una… - SkyTG24 : Il #terremoto di magnitudo 6.4, con epicentro a una cinquantina di km da Zagabria, ha provocato gravi danni a Petri… - ABRUZZOLIVETV : #Abruzzo. #TerremotoCentroItalia . #Ricostruzione: ad oggi 548 i cantieri autorizzati - VIDEO #teramo #laquila - f_effedicci : Visto oggi il terremoto mediatico e politico dopo la puntata di ieri di #Report? #trattativastatomafia -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto oggi

In arrivo la proroga fino al 31 luglio dello stato di emergenza. A Palazzo Chigi, dove è in preparazione il Dpcm destinato a prolungare le misure dell’ultimo Cdm, già ci ...Il conduttore torna alla guida dello show di Rai2 «Stasera tutto è possibile»: «Sono cresciuto in una realtà violenta ma ho sempre pensato che ce la potevo fare» ...