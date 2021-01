Su San Patrignano sento chiacchiere fuori tempo massimo. Il fatto mortificante è un altro (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La vicenda Muccioli pare animare ancora gli animi. Una vicenda mai sopita perché, fondamentalmente, mai affrontata. SanPa, la serie di Netflix, ha – per alcuni giorni – operato il miracolo di fare parlare l’Italia di sostanze e consumatori. Purtroppo tale rumoroso dibattito si sta dirigendo verso i binari morti che portano ad una autorimessa per chiacchiere fuori tempo massimo se, da quelle cinque puntate, scaturirà solo una disputa tra tifosi di questa benedetta patria. Patria, sia detto senza alcuna offesa, abbastanza derelitta. Talmente derelitta da fare di San Patrignano la più grande comunità europea tradendo il senso stesso di fare comunità, la quale, in letteratura, non può che essere agita all’interno di luoghi e spazi piccoli con numeri di ospiti altrettanto piccoli. Così l’aveva immaginata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La vicenda Muccioli pare animare ancora gli animi. Una vicenda mai sopita perché, fondamentalmente, mai affrontata. SanPa, la serie di Netflix, ha – per alcuni giorni – operato il miracolo di fare parlare l’Italia di sostanze e consumatori. Purtroppo tale rumoroso dibattito si sta dirigendo verso i binari morti che portano ad una autorimessa perse, da quelle cinque puntate, scaturirà solo una disputa tra tifosi di questa benedetta patria. Patria, sia detto senza alcuna offesa, abbastanza derelitta. Talmente derelitta da fare di Sanla più grande comunità europea tradendo il senso stesso di fare comunità, la quale, in letteratura, non può che essere agita all’interno di luoghi e spazi piccoli con numeri di ospiti altrettanto piccoli. Così l’aveva immaginata ...

marcocappato : Quella mia volta a San Patrignano: personalissima storia dell'accordo #Muccioli #Pannella e di 25 anni di occasio… - RedRonnie : Luci di SanPa, operazione #SONOVIVOGRAZIEAVINCENZO, le testimonianze di chi è uscito dalla droga grazie a San Patri… - stanzaselvaggia : “Avevo proposto un’altra storia a Netflix, ma non l’hanno presa. Così ho pensato a SanPa”. Ecco come è nata la docu… - Claudicans : Io che sono ggggiovane conosco la Moratti un po’ perché fu sindaco di Milano (non ne sono manco sicuro), ma sopratt… - Ferrarizer : RT @marcocappato: Quella mia volta a San Patrignano: personalissima storia dell'accordo #Muccioli #Pannella e di 25 anni di occasioni per… -