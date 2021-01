Roberto Benigni agli americani: "Per conoscere l'Italia dovete visitare la Toscana" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Durante il tour promozionale di Pinocchio Roberto Benigni ha parlato del film e del motivo per cui gli americani devono conoscere la Toscana. Roberto Benigni, in occasione del tour promozionale di Pinocchio di Matteo Garrone, ha parlato con Christina Radish di Collider.com a proposito della Toscana, dicendo che gli americani "per conoscere l'Italia devono visitare la sua regione". A proposito della sua terra natia e del turismo americano Benigni ha dichiarato: "Per prima cosa bisogna leggere Pinocchio per capire che cos'è l'Italia. Io vengo dalla Toscana, è lì che i turisti devono andare, in parte anche per vedere i capolavori del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Durante il tour promozionale di Pinocchioha parlato del film e del motivo per cui glidevonola, in occasione del tour promozionale di Pinocchio di Matteo Garrone, ha parlato con Christina Radish di Collider.com a proposito della, dicendo che gli"perl'devonola sua regione". A proposito della sua terra natia e del turismo americanoha dichiarato: "Per prima cosa bisogna leggere Pinocchio per capire che cos'è l'. Io vengo dalla, è lì che i turisti devono andare, in parte anche per vedere i capolavori del ...

