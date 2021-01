Rifiuti nucleari in Sicilia, Musumeci convoca il governo regionale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo in diretta a "Dentro i fatti", su TgCom24 , a proposito della mappa nazionale dei siti di possibile stoccaggio di ... Leggi su messinaora (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo ha affermato il presidente della Regionena, Nello, intervenendo in diretta a "Dentro i fatti", su TgCom24 , a proposito della mappa nazionale dei siti di possibile stoccaggio di ...

matteosalvinimi : Decine di Comuni non vogliono ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi, eppure ci sono sindaci che pre… - borghi_claudio : @gagliardamente No, non sono esperto di rifiuti nucleari, sono un politico e devo fare scelte. Anche se geologicame… - TgrSicilia : Nel Tg delle 14 cresce il malcontento. Tanti i no allo stoccaggio dei rifiuti nucleari nei quattro siti individuati… - Cruscante : RT @robdellaseta: Un Paese senza “classe dirigente”. Perché è disperante il coro indignato dei politici di tutti colori contro la Carta dei… - fabiogranata : RT @AldoModica: Rifiuti nucleari in #Sicilia. Dichiarazione di @fabiogranata «il Governo della Regione forte delle sue competenze esclusive… -