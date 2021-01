Palermo: Orlando, 'ognuno è libero di farsi del male o smentire esperienze e fare altre scelte' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "Mi sento vincolato a quella che è stata la volontà degli elettori che mi hanno eletto al primo turno sindaco di Palermo con una coalizione che porto avanti fino al 2022. Dopo di che è chiaro non sono disinteressato a quello che accadrà nel 2022 ma esiste un valore supremo che è la libertà ognuno è libero di farsi del male o smentire una esperienza e fare altre scelte". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando parlando dell'attuale situazione al Comune di Palermo, dopo l'autosospensione dell'assessore Giusto Catania. "Sarò libero di fare anche io le mie scelte che sicuramente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021), 6 gen. (Adnkronos) - "Mi sento vincolato a quella che è stata la volontà degli elettori che mi hanno eletto al primo turno sindaco dicon una coalizione che porto avanti fino al 2022. Dopo di che è chiaro non sono disinteressato a quello che accadrà nel 2022 ma esiste un valore supremo che è la libertàdideluna esperienza e". Lo ha detto il sindaco diLeolucaparlando dell'attuale situazione al Comune di, dopo l'autosospensione dell'assessore Giusto Catania. "Saròdianche io le mieche sicuramente ...

TV7Benevento : Palermo: Orlando, 'ognuno è libero di farsi del male o smentire esperienze e fare altre scelte'... - gruppolocale : RT @mediainaf: @Sketchfab Cosa succede quando due #stelledineutroni collidono? Scopriamolo in #3D nel settimo episodio della web serie di S… - GDS_it : #Palermo, #Orlando: 'Resto al mio posto sino al #2022, farò il #sindaco anche da solo' - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @RIndrio @cinziasecchi @Mayflower014 @amatorosalia1 @marinapiva67 @AerariumL 19/della segreteria e… - palermo24h : Orlando Impegni per Palermo non cambiano, avanti con chi ci sta Agenzia di stampa Italpress -