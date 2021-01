Negazionista del Covid in lacrime dal letto d’ospedale: “Fatico a respirare. Non fate come me, indossate la mascherina” – Video (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Chuck Stacey, 50enne della Florida, Negazionista del Covid, credeva che il virus fosse solo una “questione politica” e “un’influenza”. Tuttavia, è stato ricoverato in ospedale dopo essersi ammalato. Così, sui social, ha lanciato un appello agli scettici: “Non ho indossato la mascherina, avrei dovuto farlo. Ora Fatico a respirare, non finite come me. Potrei finire intubato se peggioro”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Chuck Stacey, 50enne della Florida,del, credeva che il virus fosse solo una “questione politica” e “un’influenza”. Tuttavia, è stato ricoverato in ospedale dopo essersi ammalato. Così, sui social, ha lanciato un appello agli scettici: “Non ho indossato la, avrei dovuto farlo. Ora, non finiteme. Potrei finire intubato se peggioro”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

