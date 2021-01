NBA 2021: i risultati della notte. Vincono i Lakers, i Clippers perdono contro San Antonio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono cinque le partite della notte NBA. Destino inverso per le due squadre di Los Angeles, con i Lakers che superano Memphis 94-92 ed i Clippers che invece vengono sconfitti 116-113 da San Antonio. Cominciamo proprio dalla partita dei campioni in carica, che Vincono in volata, trascinati dalla solita coppia LeBron James (26 punti, 11 rimbalzi e 7 assist) ed Anthony Davis (26 punti e 10 rimbalzi). Ai Clippers, invece, non basta rimontare 19 punti di svantaggio all’intervallo (grazie ad un terzo quarto da 40-22) per avere la meglio di San Antonio. Kawhi Leonard chiude con 30 punti e 10 assist, ma il grande protagonista è Patty Mills, che trascina gli Spurs dalla panchina con i suoi 27 punti. Ennesima prestazione dominante in questo inizio di stagione per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono cinque le partiteNBA. Destino inverso per le due squadre di Los Angeles, con iche superano Memphis 94-92 ed iche invece vengono sconfitti 116-113 da San. Cominciamo proprio dalla partita dei campioni in carica, chein volata, trascinati dalla solita coppia LeBron James (26 punti, 11 rimbalzi e 7 assist) ed Anthony Davis (26 punti e 10 rimbalzi). Ai, invece, non basta rimontare 19 punti di svantaggio all’intervallo (grazie ad un terzo quarto da 40-22) per avere la meglio di San. Kawhi Leonard chiude con 30 punti e 10 assist, ma il grande protagonista è Patty Mills, che trascina gli Spurs dalla panchina con i suoi 27 punti. Ennesima prestazione dominante in questo inizio di stagione per ...

