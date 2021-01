Milano | Epifania al tempo del Covid | i Re Magi con la mascherina per l’adorazione delle reliquie – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

Aè andata in scena la tradizionale cerimonia dell'con i Re, nella chiesa di Sant'Eustorgio, dove la tradizione vuole che si trovino le. Niente corteo, però, dei Rein abiti storici per evitare assembramenti. Un Globo gigante, di quasi 2 metri di diametro, realizzato con tanti panini di forme diverse, simbolo di 'Pane in Piazza' è stato esposto nella basilica per portare un messaggio di pace, solidarietà e speranza. L'iniziativa sostituisce il noto corteo, unatradizioni più antiche di, con figuranti e cammelli in processione da piazza del Duomo fino alla basilica. Le misure anti-contagio per ilhanno fatto saltare questo rito che risale al 1336.