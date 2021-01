Mareggiata a Ostia, spiaggia in erosione e stabilimenti devastati dalle onde. FOTO (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La violenza ha danneggiato pedane e cabine sul litorale romano. E i gestori lanciano l'allarme anche perché da anni si assiste a una riduzione della porzione di sabbia a loro disposizione Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La violenza ha danneggiato pedane e cabine sul litorale romano. E i gestori lanciano l'allarme anche perché da anni si assiste a una riduzione della porzione di sabbia a loro disposizione

Una baby tartaruga, minuscola, di pochi mesi, lunga solo 10 cm e dal peso di 45 grammi. E con lei un esemplare più giovane, 7 anni di vita e 45 cm di lunghezza. Sono Loto ed Iris le prime ...

Roma, tartaruga neonata salvata dalla mareggiata: il «miracolo» di inizio anno a Zoomarine

Recuperati 2 esemplari spiaggiati sulle coste di Ostia e Torvaianica: Loto e Iris accolti dal personale del parco marino che promuove da anni l'unico progetto di tutela nel Lazio delle testuggini mari ...

Una baby tartaruga, minuscola, di pochi mesi, lunga solo 10 cm e dal peso di 45 grammi. E con lei un esemplare più giovane, 7 anni di vita e 45 cm di lunghezza. Sono Loto ed Iris le prime tartarughe recuperate nel 2021 sulle coste di Ostia e Torvaianica: accolti dal personale del parco marino che promuove da anni l'unico progetto di tutela nel Lazio delle testuggini marine.