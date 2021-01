LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: rimonta vincente di Strasser, delude Noel. A punti Sala e Razzoli (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 16.23 Il tedesco Linus Strasser ha vinto lo Slalom di Zagabria con 10 e 16 centesimi sugli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz. Quarto un altro austriaco, Michael Matt, risalito dalla 26ma piazza grazie al miglior tempo di manche nella discesa conclusiva. 16.22 Noel ha patito come non mai le buche. Non è riuscito a sciare come sa, commettendo una serie di errori a raffica. Il francese è il grande sconfitto di oggi. Va detto che la pista era in condizioni non all’altezza della Coppa del Mondo. 16.21 IRRICONOSCIBILE Noel! Il francese è solo settimo a 0.54! VINCE Strasser! 16.19 Foss-Solevaag patisce le buche e sprofonda in dodicesima posizione a 0.84. Strasser e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 16.23 Il tedesco Linusha vinto lodicon 10 e 16 centesimi sugli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz. Quarto un altro austriaco, Michael Matt, risalito dalla 26ma piazza grazie al miglior tempo di manche nella discesa conclusiva. 16.22ha patito come non mai le buche. Non è riuscito a sciare come sa, commettendo una serie di errori a raffica. Il francese è il grande sconfitto di oggi. Va detto che la pista era in condizioni non all’altezza della Coppa del Mondo. 16.21 IRRICONOSCIBILE! Il francese è solo settimo a 0.54! VINCE! 16.19 Foss-Solevaag patisce le buche e sprofonda in dodicesima posizione a 0.84.e ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria in DIRETTA: ultimi 15 qualche punticino per Sala e Razzoli - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria in DIRETTA: iniziata la seconda manche - #alpino #Slalom #Zagabria #DIRETTA: - Eurosport_IT : Solo due azzurri al via nella seconda manche dello slalom di Zagabria... Forza Giuliano Razzoli e Tommaso Sala! ????… - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: guida Noel, inforca Vinatzer. Alle ... - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: tra poco la seconda manche, guida Noel. Fuori Vinatzer -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: ultimi 15, qualche punticino per Sala e Razzoli OA Sport Diretta slalom Zagabria/ Video streaming Rai: via alla seconda manche!

Diretta slalom Zagabria streaming video Rai oggi mercoledì 6 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci maschile.

LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: guida Noel, inforca Vinatzer. Alle 15.30 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI ZAGABRIA 13.17 Moelgg e Gross sono ormai quasi fuori: 29° e 30°. Dovrebbero farcela Razzoli e Sala, rispettivamente 25 ...

Diretta slalom Zagabria streaming video Rai oggi mercoledì 6 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci maschile.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI ZAGABRIA 13.17 Moelgg e Gross sono ormai quasi fuori: 29° e 30°. Dovrebbero farcela Razzoli e Sala, rispettivamente 25 ...