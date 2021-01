LIVE Milan-Juventus 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Castillejo impegna con un tiro da buona posizione Szczesny!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15? TRAVERSA di Chiesa dalla distanza ravvicinata dopo una mischia in area di rigore. 13?che prova a costruire ma ilè sempre pronto a ripartire in velocità con i suoi esterni e Leao. 11? Frabotta dalla distanza sfiora la traversa. 9? Errore di Bentancur che lascia il pallone in area di rigore,Szczesny. 7?al volo di Calabria dal limite che finisce fuori. 5? Leao prova ildalla distanza, pallone che finisce debolmente lontano dai pali. 3? Subito Frabotta mette in mezzo per Dybala che prova ildi piatto ma trova il corpo di un difensore del. 1? Inizia la partita! 20.43 Entrano in campo le due squadre, tra poco si ...