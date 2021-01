L'ex portiere della Roma De Sanctis è stato operato dopo un incidente (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - incidente stradale nella notte per Morgan De Sanctis, ex portiere giallorosso, ora dirigente nella A.S. Roma. operato al Policlinico Gemelli, De Sanctis, a quanto si apprende, ha riportato un "trauma addominale. Ora è in terapia intensiva post operatoria. Sta bene, cosciente e collaborante". Ha riportato fratture multiple alle costole e dorsali. L'ex calciatore è stato quindi sottoposto ad accertamenti dai quali è emersa la necessità di un intervento in cui è stata asportata la milza e evacuata l'emorragia post traumatica. Il decorso post operatorio prosegue regolarmente e senza complicanze, con monitoraggio nelle prossime 24 ore. L'incidente in cui De Sanctis è rimasto coinvolto non sarebbe stato rilevato dalla Polizia locale ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI -stradale nella notte per Morgan De Sanctis, exgiallorosso, ora dirigente nella A.S.al Policlinico Gemelli, De Sanctis, a quanto si apprende, ha riportato un "trauma addominale. Ora è in terapia intensiva postria. Sta bene, cosciente e collaborante". Ha riportato fratture multiple alle costole e dorsali. L'ex calciatore èquindi sottoposto ad accertamenti dai quali è emersa la necessità di un intervento in cui è stata asportata la milza e evacuata l'emorragia post traumatica. Il decorso postrio prosegue regolarmente e senza complicanze, con monitoraggio nelle prossime 24 ore. L'in cui De Sanctis è rimasto coinvolto non sarebberilevato dalla Polizia locale ...

