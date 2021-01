L’assessore alla Sanità del Lazio a TPI: “Siamo primi con i vaccini perché da noi non esistono ferie né domeniche” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La regione Lazio è la più virtuosa nella campagna vaccinale con il 64,8 per cento delle dosi somministrate. È anche la prima regione per vaccini somministrati in numero assoluto: 29.678. Mentre, per fare un paragone, la Lombardia è riuscita a portare a termine solo 3.085 vaccini su 80.595 dosi ricevute, dunque il 3,8 per cento del totale. Qual è allora il segreto del “modello Lazio”? Ne abbiamo parlato con L’assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato. Assessore, che cosa dovrebbero imparare le altre regioni dal Lazio sui vaccini? “Intanto noi ci Siamo organizzati per tempo. La rete di distribuzione è basata sui farmacisti ospedalieri, hanno un grande ruolo sia nello stoccaggio, sia nella gestione delle dosi. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La regioneè la più virtuosa nella campagna vaccinale con il 64,8 per cento delle dosi somministrate. È anche la prima regione persomministrati in numero assoluto: 29.678. Mentre, per fare un paragone, la Lombardia è riuscita a portare a termine solo 3.085su 80.595 dosi ricevute, dunque il 3,8 per cento del totale. Qual è allora il segreto del “modello”? Ne abbiamo parlato conregionale Alessio D’Amato. Assessore, che cosa dovrebbero imparare le altre regioni dalsui? “Intanto noi ciorganizzati per tempo. La rete di distribuzione è basata sui farmacisti ospedalieri, hanno un grande ruolo sia nello stoccaggio, sia nella gestione delle dosi. ...

pfmajorino : #Gallera spiega che ha agito di concerto con #Fontana. La cosa non mi meraviglia e gli credo. Son convinto che il p… - Agenzia_Dire : L'appello dell'assessore alla #Sanità del #Lazio, Alessio #DAmato: 'No alla riapertura delle #scuole il #7gennaio,… - CapitanArbano : @SgrazX Potrebbe fare l'assessore alla sanita' della Regione Lombardia? Meglio della Moratti sicuramente. I vaccin… - PrimaBergamo : Gallera, da papabile sindaco di Milano ad assessore traballante. Chi è il suo possibile sostituto: Sembra giunta al… - Francalidia4 : Questo sarebbe l'assessore che vorrebbe far giocare la partita vero @capuanogio ..ma mi faccia il piacere..????????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assessore alla Lockdown e dpcm: le regioni più colpite e le conseguenze per i casinò online e offline Fortune Italia