La Juventus è partita regolarmente per Milano: scongiurato il rinvio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Juventus è partita per Milano: poco dopo le 11:00, i bianconeri sono saliti sul pullman che li condurrà nel capoluogo lombardo. Sembra essere del tutto scongiurato, dunque, il rischio di rinvio della sfida di cartello di oggi per i casi di Covid. Nei due giorni scorsi sono risultati positivi Alex Sandro e Cuadrado e l’Asl di Torino non aveva escluso di fermare la trasferta dei bianconeri se si fossero aggiunti altri casi. “Vogliamo una grande notte a Milano” il messaggio inviato dalla Juve sui profili social in vista del big match di stasera contro i rossoneri. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Laper: poco dopo le 11:00, i bianconeri sono saliti sul pullman che li condurrà nel capoluogo lombardo. Sembra essere del tutto, dunque, il rischio didella sfida di cartello di oggi per i casi di Covid. Nei due giorni scorsi sono risultati positivi Alex Sandro e Cuadrado e l’Asl di Torino non aveva escluso di fermare la trasferta dei bianconeri se si fossero aggiunti altri casi. “Vogliamo una grande notte a” il messaggio inviato dalla Juve sui profili social in vista del big match di stasera contro i rossoneri. L'articolo ilNapolista.

